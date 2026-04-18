Liberia cumple y obliga a la Liga a ganar el Clásico

Municipal Libera consiguió un resultado de oro al derrotar 1-0 al Cartaginés en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en la cuidad liberiana, en el inicio de la jornada 16.

Ambos equipos urgidos de puntos, protagonizaron un duelo cerrado en el que los locales tuvieron el control en la primera parte. Los coyotes se apoderaron del cotejo y poco antes de terminar la primera parte, un derribo polémico de Kevin Briceño a John Paul Ruiz en el área fue revisado en el VAR. El central Steven Madrigal analiza la jugada y cobró penal que fue marcado por el mexicano Erick el “Cubo” Torres.

En la segunda parte, los brumosos lo intentaron por todas partes, pero Antonny Monreal fue clave para que el marcador no se moviera más. Este resultado le permite empatar a los blanquiazules en la tabla acumulada con 54 puntos cada uno, luchando por un puesto en la Copa Centroamericana a falta de dos fechas.

El juego terminó caliente con una grandísima bronca entre jugadores. Yael López terminó expulsado en el cuadro brumoso.

Liberia saltó a la cancha con Antonny Monreal, Shawn Johnson, Adrián Chévez, Waylon Francis, Cristian Reyes, Yeison Molina, Yoserth Hernández, Sebastián Padilla, John Paul Ruiz, Erick Torres y Alonso Herández. D.T. José Saturnino Cardozo.

Por su parte, Cartaginés alineó con Kevin Briceño, Randall Cordero, Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Douglas López, Cristopher Núñez, Juan Carlos Gaete, Carlos Barahona, Ricardo Márquez, Suhánder Zúñiga y Bernal Alfaro. D.T. Amarini Villatoro.