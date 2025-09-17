El presidente de Municipal Liberia, Wilder Eusse, confirmó que varios equipos del extranjero han mostrado interés en el jugador Randy Ramírez, uno de los talentos emergentes del conjunto pampero. Según indicó, los acercamientos provienen principalmente de clubes colombianos, además de un sondeo desde la Major League Soccer (MLS) y otro desde el fútbol mexicano.

Eusse detalló que los contactos han llegado por distintas vías, incluyendo al representante del jugador, José Luis, y al profesor Cardoso, quien consultó por él ante un club azteca. Aunque aún no hay ofertas formales, el dirigente reconoció que la expectativa es alta y que el mercado podría abrirse para el jugador si mantiene un buen rendimiento en los próximos compromisos.

“Esperamos que en estas diez fechas que faltan pueda subir su nivel y así podamos cotizarle un poco mejor”, expresó Eusse, dejando claro que la prioridad del club es potenciar al futbolista antes de negociar su salida. Liberia busca aprovechar este interés internacional para proyectar a uno de sus valores jóvenes y consolidar su proceso de formación.

Estas declaraciones las hizo en Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes a mediodía por Extra Radio 92.3 FM y Extra TV.

Escrita por: Francisco Brenes