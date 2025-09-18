Es el último día del mercado de fichajes, por lo que muchos equipos aprovechan para hacer sus últimos movimientos. Entre ellos está el Municipal Liberia, quien anunció que 2 jugadores no continuarán en el equipo aurinegro.

Se trata de Deyverjen Matthews, quien saldrá a préstamo por un periodo de 1 año al Inter de San Carlos, y Geancarlo Castro, quien irá al Club Sport Cartaginés.

En el caso de Castro, apenas llegó hace un par de meses, en el inicio del mercado, pero quedó libre para irse al cuadro brumoso.

“Agradecemos a ambos futbolistas y les deseamos muchos éxitos en lo que viene”, dijo el Municipal Liberia en su comunicado.

El mercado de fichajes cierra esta noche a las 11:59 p.m.