El Municipal Liberia, equipo que ha dado de que hablar en el presente certamen Apertura 2025 dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y asumir el liderato general en solitario

Anoche se midió a Puntarenas F.C. en el inicio de la Jornada 12 y terminaron 0 a 0. Los muchachos de Cardozo llegaban en la casilla segunda y a solamente un punto de diferencia del Deportivo Saprissa, dueño de la cima. Un golcito y con eso bastaba para dejar a los tibaseños fuera de esa posición de privilegio. Al sumar una unidad alcanzan a los tibaseños.

Fue un juego muy trabado, con opciones en ambas áreas, pero falta de definición en los artilleros. A eso le sumamos un aspecto determinante. Resulta que la cancha no estuvo en las mejores opciones, debido a la gran cantidad de lluvia caída en la Ciudad Blanca. Esto volvió la gramilla del estadio Edgardo Baltodano Briceño en un terreno suave, con lodo, con charcos y donde era complicado hacer fútbol de toque.

Los liberianos pusieron en cancha a Antonny Monreal, Yeison Molina, Johan Cortés, Waylon Francis, Adrián Chévez, José Joaquín Huertas, Shawn Johnson, Malcom Pilone, Francisco Rodríguez, Randy Ramírez y Fernando Lesme. Los dirigió José Saturnino Cardozo.

Por los visitantes aparecieron Adonis Pineda, Jean Carlos Sánchez, Kenner Gutiérrez, Krisler Villalobos, Kliver Gómez, Raheem Cole, Wilber Rentería, Andrey Mora, José Eduardo Leiva, Dylan Rivera y Pablo Hodgson. En banca estuvo el profesor César Alpízar.