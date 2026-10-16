Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, quien figura como principal sospechosa del homicidio de un estadounidense de apellido Fleming, de 72 años, ocurrido en Guanacaste.

El crimen se registró el 27 de setiembre en un apartamento propiedad de la víctima, ubicado en un condominio en Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo.

Principal sospechosa del homicidio.

De acuerdo con el OIJ, como parte de la investigación, agentes judiciales realizaron allanamientos en La Capri y San Miguel de Desamparados, San José, durante la mañana de este viernes. En uno de estos operativos detuvieron a otra mujer, sospechosa de colaborar con Ortiz.

La información preliminar apunta a que la detenida presuntamente se encargaba de conseguir personas para servicios de dama de compañía y habría ayudado a trasladar a la principal sospechosa después del homicidio.

Las investigaciones permitieron establecer que Ortiz habría interactuado directamente con Fleming. Según la información recopilada, la mujer habría permanecido cerca de dos horas con la víctima antes de salir sola del apartamento.

Fleming presentaba múltiples golpes en la cabeza que, presuntamente, habrían sido provocados con un vaso de vidrio de una licuadora.

Mientras la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales, Ortiz continúa sin ser localizada. El OIJ solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que la comunique de manera confidencial a la línea 800-8000-645.