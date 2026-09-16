Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) anunció su respaldo a una moción presentada por un regidor liberacionista ante el Concejo Municipal de Cartago, relacionada con el operativo policial desplegado el pasado 14 de septiembre en Plaza Mayor, esto durante la presentación de la presidenta Laura Fernández en las celebraciones patrias.

El documento del PLN, firmado por su Presidencia, Comité Ejecutivo Superior Nacional y Directorio Político Nacional, señala que el acuerdo de respaldo fue tomado de manera unánime.

La moción fue impulsada por el regidor Caleb Pichardo y, según el texto, “deplora los actos suscitados la noche del 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago durante las celebraciones patrias”.

El PLN sostiene que durante esos acontecimientos se habrían presentado violaciones a derechos establecidos en la Constitución Política.

“La moción sostiene que se dieron violaciones a los artículos constitucionales de libertad de tránsito (art. 22), libertad de asociación (art. 25) y libertad de reunión (art 26)”, indica el comunicado firmado por Ricardo Sancho, presidente de la agrupación política.

Como parte de la iniciativa, se solicita un informe al alcalde de Cartago, Mario Redondo, sobre sus actuaciones durante los acontecimientos. También se pide información al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, relacionada con la planificación y ejecución del dispositivo policial.

En concreto, el PLN indicó que la moción solicita información sobre “sus actuaciones y del ministro de Seguridad Pública, don Gerald Campos, sobre la planificación, coordinaciones y ejecución del operativo desplegado“.

El presidente del PLN, Ricardo Sancho, manifestó que “no solo apoyarán la moción, sino que también estarán atentos y dando seguimiento a estas acciones“, según señala el documento.

La moción será conocida por el Concejo Municipal de Cartago este miércoles, según informó el partido.