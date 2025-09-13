La Asamblea del Partido Liberación Nacional (PLN) ratificó a Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós como las candidatas a la vicepresidencia de la República en la fórmula verdiblanco liderada por Álvaro Ramos.

La apuesta que hacen los verdiblancos es en dos personas expertas en temas de seguridad y en sector agro, elementos que según su perspectiva han estado rezagados los últimos años.

“Estoy muy ilusionado y orgulloso de presentarles a dos extraordinarias personas, tenemos claras nuestras prioridades, rescatar el país, defenderlo, defender la seguridad y aquellos sectores que han sido olvidados“, agregó Rios.

Este sábado el PLN definirá las papeletas a diputados, en caso de que no se puedan asegurar las listas, se realizará otra convocatoria para este domingo.

“Estoy muy emocionada, abrumada, no sé ni como decirles lo que siento, he venido trabajando con don Álvaro desde hace meses, construyendo una hoja de ruta país para los próximos 4 años, liderando un equipo de lujo“, aseguró Segura.

Además se ratificó a Álvaro Ramirez, quien fue propuesto directamente por el aspirante presidencial como candidato a primer lugar por San José.