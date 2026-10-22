Lia Díaz gana medalla de bronce en Mundial de Longboard

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La surfista Lia Díaz hizo historia para Costa Rica al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Longboard de la Asociación Internacional de Surf (ISA), celebrado en El Sunzal, El Salvador.

La surfista de Playa Negra, Santa Cruz, se convirtió en la primera costarricense en subir al podio mundial de tabla larga. Su camino fue perfecto: avanzó cinco rondas por el evento principal, sin necesidad de disputar repechajes, y superó a rivales de 11 países, entre ellas la estadounidense Avalon Gall y la brasileña Chloe Calmon.

En la final por las medallas, Díaz sumó 10,00 puntos, producto de olas de 6,17 y 3,83, para quedarse con el tercer lugar entre 59 atletas de 34 países.

Además del histórico bronce, la tica consiguió su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027 como la mejor latinoamericana del torneo. Será su segunda participación en estas justas, luego del bronce obtenido en Santiago 2023.

A sus 22 años, Díaz vive el mejor momento de su carrera. Este año se convirtió en la primera centroamericana en clasificar al Tour Mundial de Longboard de la WSL y debutó con un quinto lugar en Huntington Beach, California. Su próxima competencia será del 2 al 6 de diciembre en Bells Beach, Australia.