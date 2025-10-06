Sale con el número 12: Pablo Gabas. Ingresa con el número 10: Pablo Izaguirre. Un Pablo argentino por un Pablo argentino.

Izaguirre es la nueva ficha de Extra Deportes, tanto para Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes, de 12 m.d. a 2 p.m. por la 92.3 FM de Extra Radio, como para de Acción 360, programa televisivo que se transmite de 7 p.m. a 8 p.m. por la pantalla de Extra TV.

Foto: Jorge Castillo

El argentino hizo su debut esta misma tarde en Tiempo Extra.

Foto: Jorge Castillo

¿Y Pablo Gabas?

No se asusten, nuestro querido ‘Capi’ tendrás unas merecidas vacaciones en Europa, pero por el momento, su espacio está más que seguro con la clase de revulsivo que llegó a Extra Deportes.