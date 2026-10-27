Leyenda del manga japonés fallece a los 87 años

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Tetsuya Chiba, un titán del manga japonés más conocido por la legendaria serie de boxeo “Ashita no Joe” o “El Campeón” en su versión doblada al español, falleció a los 87 años, informaron este martes sus editores.

Las obras de Chiba solían narrar historias sobre el crecimiento físico y mental de jóvenes atletas en diversos deportes, como el golf, el boxeo y el arte marcial kendo, al tiempo que mostraban la pobreza, la desesperación, la alegría y el optimismo de la vida cotidiana en el Japón de la posguerra.

“Ashita no Joe”, publicada entre los años 1960 y 1970, presentaba a un joven con problemas que aprende a boxear en un centro de detención juvenil y asciende en las filas profesionales hasta enfrentarse en rivalidades épicas.

La serie se convirtió en un fenómeno cultural.

Esta obra dio lugar a series de anime tansmitidas incluso en televisión abierta en América Latina, películas, videojuegos, comerciales y producciones teatrales de enorme popularidad.

Chiba, con una carrera de siete décadas, también impartió clases a nivel universitario, dirigió la Asociación Japonesa de Dibujantes y recibió varios reconocimientos culturales, entre ellos la prestigiosa Orden de la Cultura de Japón.

“Innumerables artistas de manga novatos tomaron muy en serio las palabras del maestro Chiba al emprender el camino hacia el profesionalismo, y muchos de ellos siguen en activo hoy en día”, señaló la editorial Kodansha en un comunicado, al precisar que falleció el jueves pasado.