El reconocido rapero, productor y genio creativo Tyler, The Creator estaría preparando su debut en suelo costarricense, una noticia que ha comenzado a sacudir redes sociales y foros de fans en las últimas horas.

Aunque aún no hay confirmación oficial de parte de productoras locales o del propio artista, los rumores han comenzado a generar expectativa: todo apunta a que sería la primera vez que el artista pisa Centroamérica para ofrecer un show en vivo.

Hasta el momento, no existen registros públicos de presentaciones previas de Tyler en Costa Rica, lo cual vuelve esta potencial visita aún más significativa para los seguidores del hip hop alternativo y del universo estético que lo rodea.

Su actual gira mundial “Chromakopia Tour” está programada para recorrer diversas ciudades en 2025.