Leyenda del Barcelona asume como DT de la Selección de México

La leyenda del Fútbol Club Barcelona y la Selección Nacional de México, Rafael Márquez, fue confirmada como el nuevo entrenador del “Tri” para el proceso hacia 2030.

Márquez ganó títulos importantes con el Barcelona (Foto: AFP)

La Federación Mexicana de Fútbol nombró a Márquez, formado como entrenador en el Barcelona y otrora estratega del Barcelona Atlétic -equipo filial de la entidad blaugrana.

El exdefensor fue director deportivo del Atlas de México y después de su paso por el equipo catalán asumió como asistente de Javier “Vasco” Aguirre en el combinado azteca antes y durante la Copa Mundial 2026.