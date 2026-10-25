Leyenda de la NBA visita las maravillas de Costa Rica

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Pau Gasol no dejó pasar la oportunidad de conocer las bellezas de Costa Rica durante su visita al país.

La leyenda del baloncesto español, quien se encuentra en territorio nacional por su agenda relacionada con el deporte olímpico, aprovechó su estadía para visitar algunos de los destinos naturales que hacen de Costa Rica un referente mundial.

Gasol compartió imágenes de su experiencia y mostró así una faceta más turística de su paso por el país, disfrutando de los paisajes y las maravillas que ofrece el territorio nacional.

El exjugador de Los Ángeles Lakers llegó a Costa Rica para participar en actividades vinculadas al deporte, pero también se llevó consigo un poco del “Pura Vida”.