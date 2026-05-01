Leyenda brumosa pone la fe en Amarini Villatoro

Fue capitán durante muchos años en el Cartaginés y se convirtió en quizás el líder en la zaga más reconocido del cuadro brumoso. Hablamos de José Villalobos Chan, quien estuvo en entrevista en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes, de 4 a 6 p.m., por la 92.3 F.M. Analizó la serie de semifinales ante Herediano, y apuntó a un hombre clave que le ha dado personalidad al equipo: Amarini Villatoro.

¿Tiene con qué pelearle al Herediano?

Sí, en estas instancias todos empiezan de cero. Hay situaciones del ambiente y psicológicas que el que las maneja mejor puede sacar provecho.

Cartaginés ha sido muy constante, Herediano ha sido fuerte en casa también. Cartago tiene buenas opciones, me gusta el liderazgo del entrenador, la personalidad es importante.

¿Dónde se le puede hacer daño al Herediano?

La clave es sacar un buen resultado en casa. Herediano es muy fuerte en Santa Bárbara. Ojalá sacar un resultado y ventaja considerable, y llegar a jugar con el mismo orden en el partido de vuelta.

¿Qué te ha gustado del Cartaginés?

Me gusta la constancia en la última recta en la fase eliminatoria a pesar de que fue muy cerrada. No fue como otros torneos que entraron por la ventana, sino que mantuvieron constancia a pesar de la presión del partido contra Guadalupe.

¿Hay dependencia de Cristopher Núñez?

Es un jugador importante. Viendo a las aceras del frente, la identidad es muy importante. Hubo un tiempo que en Cartaginés se perdió mucha la identidad y ahora Cristopher ha tomado ese rol y se le ve el liderazgo.

¿Cómo has visto a Amarini Villatoro?

Me gusta mucho. A pesar de que Carevic era un muy buen entrenador, quizás no tuvo el manejo del camerino que en Cartaginés es muy delicado. Villatoro ha mostrado esa personalidad.

¿Se ve un Cartaginés diferente de personalidad?

Por ahí vi que Amarini decía que ojalá la “Cartagada” sea positiva para ganar el campeonato. Le dio vuelta al discurso y son situaciones que contagian a nivel de camerino. Estas situaciones psicológicas marcan la diferencia en este tipo de partidos. Cartaginés ha sido muy emocional, pero el rendimiento es positivo.