Muy a menudo nos referimos tanto a un contexto que dejamos sin referirnos al texto.

Esa frase se vuelve real cuando los servidores públicos, trabajadores del Estado, abogados y otros se refieren a la Ley Marco de Empleo Público como una ley que regula las nuevas estructuras salariales, lo cual es cierto. No obstante se dejan por fuera otras regulaciones ligadas a la Ley 10159: concursos, licencias, vacaciones, evaluación del desempeño, entro otros.

Además, dentro de dichos textos no podemos dejar por fuera el nuevo procedimiento especial de despido que se regulan en los artículos 20, 21 y 22 de la citada normativa.

Obsérvese que, por ejemplo, el artículo 20 inciso c) señala que es causa de cese del empleo público: c) La sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme.

Le digo a mis alumnos universitarios y participantes en mis seminarios y charlas en el Colegio de Abogados y Abogadas, que lo anterior significa claramente que no se puede ejecutar un despido de un servidor público si éste no se encuentra firme. Y para que se tenga esa firmeza debe darse alguna de tres posibilidades: que no se hayan presentado recursos contra el acto de despido en el plazo de 5 días, que se hayan presentado fuera de esos plazos lo que implicaría su rechazo, o que se hayan ya resuelto ambos recursos.

Entonces, algunos de ellos me señalan que eso violenta lo señalado en el artículo 148 de la Ley General de la República, la cual regula la posibilidad de la Administración Pública de ejecutar los actos aún y cuando no se hayan resuelto los recursos presentados contra el acto que se ejecuta.

No obstante, les señalo que, en estos casos, en donde podría haber una contradicción entre dos normas, es aplicable el principio de especialidad.

Y en materia de empleo público lógicamente es especial la norma que regula la ejecución del despido de una persona servidora pública, por lo que se aplica sobre lo regulado en la Ley General antes indicada.

Por ello, con relación al despido, el jerarca patronal no puede ejecutar dicha sanción si esta no se encuentra firme, y la firmeza implica que agota la vía administrativa, que en otras palabras es decir que aquella persona servidora que se vea perjudicada por la resolución de despido, lo pertinente es ya que presente una demanda contenciosa o laboral, puesto que ya se cerró su estudio en la vía de la Administración Pública.

Por último, el jerarca debe saber que, estando firme la resolución de despido, tiene un plazo de un mes para ejecutarla, puesto que, de lo contrario estaría caduca, de acuerdo con lo que señala el párrafo final del artículo 22 de la misma Ley 10159.