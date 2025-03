Carlo Díaz, fiscal general de la República, lamentó que la legislación actual imposibilite más velocidad en muchas ocasiones al sistema judicial a la hora de resolver casos.

En entrevista con Grupo Extra, la cabeza del Ministerio Público lamentó que la Ley permita a los litigantes de los imputados atrasar los procesos.

“Hay trabas que el mismo sistema nos pone y que también ustedes tienen que entender a qué nos estamos enfrentando y hay defensores que tienen muchas causas y que por eso las investigaciones no avanzan, pero no continúan, reitero, por culpa en algunas ocasiones de la misma defensa, no por parte de la Fiscalía”, agregó Díaz.