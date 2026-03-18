Ley de lactancia fue aprobada en el Plenario este miércoles

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna (Expediente N.° 24.481) fue aprobada este miércoles en la Asamblea Legislativa, en segundo debate dentro de la Comisión Plena Tercera.

Con esta nueva ley se ampliaron los derechos de las madres trabajadoras que se encuentran en período de lactancia y además se establecieron las obligaciones que tienen los patronos.

La primera reforma fue al artículo 95, donde se establece el periodo de un año como el tiempo mínimo de lactancia. Además, este plazo se puede extender cada tres meses bajo una prescripción médica, ya sea de un profesional del sector privado o público.

Este plazo también se le otorgará a mujeres que apliquen los distintos métodos de lactancia, ya sea directa, diferida, mixta o relactación (proceso en el que la madre retoma el amamantamiento tras haberlo interrumpido).

La hora de lactancia antes o después de la jornada laboral se mantiene; sin embargo, esta puede ser modificada de la siguiente manera: 15 minutos cada dos horas o media hora dos veces al día. En el caso de la jornada extraordinaria, la normativa reconocerá ahora un período adicional de 15 minutos cada tres horas, adicional a la hora ordinaria.

Diputados aprobaron la iniciativa en Comisión (Foto: Archivo)

Ya que la extracción de leche es un proceso fisiológico, los empleadores deben conceder un mínimo de 25 minutos cada tres horas laborales para este fin.

Esto evita que las madres lactantes sufran de mastitis, baja producción de leche u otras. Este tiempo no es acumulable, ni puedo ser sustituido, se debe considerar como tiempo efectivo de trabajo.

Otra de las reformas expresa que, en cada centro de trabajo, si existe una madre en periodo de lactancia, esta deberá contar con un espacio adecuado, salubre, que le permita a la madre extraer y mantener su leche de manera adecuada.

“La reforma fortalece la protección del derecho a la lactancia en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo impone obligaciones concretas para las organizaciones en materia de infraestructura, gestión del tiempo y revisión de políticas internas”. comentó Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores.

Esta ley aplica también para madres que se encuentran en centros educativos, universidades, centros penitenciarios y de detención migratoria. Además, ampara a las madres adoptantes que estén en el proceso de inducción a la lactancia, de igual manera certificado por un profesional de la salud.