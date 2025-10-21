“Ley de Empleo Público vino a barrer con la carrera judicial”

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, alertó sobre la falta de sustituciones que enfrentaría el Ministerio Público al cierre del año.

Cruz indicó que se enteró de que existen limitaciones económicas que impedirían realizar sustituciones, tanto por vacaciones como por incapacidades.

“Claro que, si esto ocurre en el Ministerio Público, afecta a todo el sistema, porque está entrelazado. Si se debilita uno de los pilares, el sistema no funciona. Además del servicio, el estrés de los funcionarios es terrible, porque si alguien se incapacita, no lo sustituyen”, advirtió.

El magistrado también señaló que conversó con fiscales de la Fiscalía General, quienes concluyeron que esta situación genera más rezago e ineficiencia.

“¿Qué significa que yo me vaya de vacaciones y nadie me sustituya? Es una atrocidad. Cuando regreso, tengo más trabajo acumulado”, reclamó.

Cruz afirmó que es necesario analizar si esta situación pudo haberse evitado, a pesar de las restricciones presupuestarias.

Además, recordó que el año anterior un grupo de funcionarios del Poder Judicial sufrió retrasos en el pago de sus salarios, también por limitaciones presupuestarias.

Por esta razón, se acordó convocar una reunión de trabajo con el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

Diario Extra consultó al Ministerio Público sobre esta situación, pero todavía se está a la espera de la posición oficial de la institución.

Críticas a la Ley de

Empleo Público

Antes de exponer la situación adversa del Ministerio Público, Cruz criticó las leyes aprobadas sobre Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Básicamente, la ley de Empleo Público barrió con la carrera judicial. En el imaginario colectivo, los funcionarios públicos hacemos muy poco y no merecemos los salarios que tenemos”, expresó.

Cruz recordó que, tras la muerte del juez Sergio Quesada, se realizó un análisis sobre la situación laboral de los funcionarios judiciales, especialmente por el estrés y las cargas de trabajo.

“La embestida de estas legislaciones ha sido tremenda, y ahora estamos viendo sus frutos”, concluyó.

Algunas consecuencias

• Debilitamiento de la estructura administrativa del Ministerio Público.

• Algunos despachos se quedarían sin coordinador.

• Situación es grave en fiscalías unipersonales como Cóbano, Tarrazú y Puerto Jiménez.

• Afectación en cumplimiento de metas de rezago.

• Desatención de juicios ya señalados.

• Retardo en atenciones de la Policía.

Julia Varela Magistrada Sala II “La explicación técnica es que no alcanzan los recursos asignados para la partida correspondiente al Ministerio Público para cerrar el año. Comprendo la preocupación, y es importante que la ciudadanía sepa que no es por falta de previsión, sino por la escasez de recursos que nos asignan”.