“Tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida”: con esas palabras, Lewis Hamilton despidió públicamente a su amado perro Roscoe, quien falleció tras cuatro días internado.

El piloto británico compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales, donde relató los difíciles momentos vividos antes de tomar la decisión de dejarlo partir.

Roscoe, un bulldog inglés que fue su fiel compañero durante años y presencia constante en los paddocks de la Fórmula 1.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió Hamilton en un emotivo posteo en Instagram acompañado por fotos del perro a lo largo de su vida.

El 7 veces campeón del mundo confesó que esta fue una experiencia profundamente dolorosa y, aunque ya había perdido a otra mascota en el pasado, jamás se había enfrentado a la necesidad de poner fin al sufrimiento de uno de sus animales.

“Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, agregó.

Hamilton también reflexionó sobre el amor incondicional que reciben quienes comparten su vida con una mascota.

“Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio”, destacó.

Roscoe no solo fue un compañero personal para Hamilton, sino también una figura querida por sus seguidores, con apariciones constantes en redes sociales, campañas y apariciones en los boxes de Mercedes y Ferrari.