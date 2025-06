Fernando Lesme llega como el nuevo fichaje estrella del Municipal Liberia, y en sus primeras palabras como jugador liberiano, confesó que no la pasó nada bien la última vez que estuvo en el país, es decir, cuando era jugador de Alajuelense.

El paraguayo es recordado porque hizo campaña con la intensión de ser firmado por Liga Deportiva Alajuelense, hasta que logró su objetivo. Pero su paso en la Liga fue muy corto, estuvo menos de 5 meses en los que jugó 587 minutos y anotó solamente 3 goles en 11 partidos.

“Soy un Lesme más maduro, con más ganas, con sed de revancha vamos a decirle. La última vez que estuve acá, no la pasé muy bien. Ahora creo yo que los compañeros me han recibido muy bien, la directiva también. Muy feliz, muy motivado y con ganas de jugar”, dijo el paraguayo.

Fernando también aseguró que la figura de José Saturnino Cardozo, técnico de los coyotes, fue clave en la llegada del jugador al club liberiano.

“Cuando el propio ‘Pepe’ me escribió me quedé impactado, no sabía qué decir, pero bueno, ya de una yo mismo moví a la gente de Celaya para poder venir acá. Entonces se puede decir que las ganas por estar acá eran bastante grandes“.