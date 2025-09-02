El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges, rechazó renunciar a la agrupación política tras solicitud de su bancada.

Bojorges atacó a Juan Carlos Hidalgo con una serie de frases y descalificativos. Además, aseguró que se va “cuando quiera”.

El socialcristiano, incluso, aseguró que se reintegra a la fracción y pide ser convocado a todas las reuniones.

“Yo me voy del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana, Juan Carlos Hidalgo”, dijo Bojorges.

Fotografía Raquel Vargas

Solicitud de salida

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), detalló los motivos por los que solicitó la salida de Leslye Bojorges de la agrupación.

En declaraciones con Grupo Extra, Hidalgo mencionó que Bojorges “se enfrenta a múltiples cuestionamientos éticos, incluyendo una investigación penal en la cual figura como acusado” y “el partido no puede tolerar ese tipo de situaciones”.

Fotografía Raquel Vargas

Los congresistas le solicitaron al diputado declararse independiente.