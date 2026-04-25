Lesiones de figuras preocupan a días del Mundial

París, Francia (AFP) – El esprint final del fútbol europeo deja un reguero de lesionados que se perderán el Mundial, como el francés Hugo Ekitiké, el brasileño Rodrygo o el alemán Serge Gnabry, y otros que llegarán muy justos o son duda, como Lamine Yamal, Estêvão o Cuti Romero.

A 50 días de la Copa del Mundo de Norteamérica, que se disputará del 11 junio al 19 de julio, la enfermería no para de recibir pacientes de prestigio.

España: la contrarreloj de Lamine Yamal

El jarro de agua fría cayó en la Roja cuando Lamine Yamal pateó un penalti para marcar el gol de la victoria 1-0 del Barcelona ante el Celta el miércoles y se rompió.

Sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y no volverá a jugar con el Barcelona esta temporada.

El Mundial parece que no peligra, pero la cuestión es si llegará en plena forma.

Yamal se lesionó tras anotar un penal – Foto: AFP

Brasil: Adiós Rodrygo, Estêvão duda, ¿calienta Neymar?

Lesionado entre febrero y marzo, la sensación brasileña Estêvão, de 19 años, volvió a sufrir un problema muscular el pasado fin de semana en la derrota 1-0 del Chelsea ante el Manchester United.

El brasileño queda en una situación similar a la de Yamal y se perderá lo que resta de temporada, por lo que llegaría justo de forma al gran torneo.

Su problema físico, unido a la baja de Rodrygo, confirmada en marzo, podría abrir la puerta en la lista de Carlo Ancelotti a la leyenda Neymar.

El 10, también aquejado por problemas físicos en los últimos años, busca ritmo con el Santos de su país para convencer al italiano. Su presencia con la Seleção en Norteamérica se ha convertido en debate nacional.

Además, el central del Real Madrid Éder Militão, que acababa de regresar de una grave lesión, sufre otro problema muscular y estará de baja “varias semanas”.

Rodrygo se perderá la Copa del Mundo – Foto: AFP

Argentina: las lágrimas del Cuti

La campeona del mundo en Catar 2022 también padece los rigores del calendario.

En la ventana de marzo, durante un entrenamiento en Buenos Aires, perdió al prometedor delantero Joaquín Panichelli, máximo goleador del campeonato francés con el Estrasburgo, que sufrió una segunda rotura de ligamentos de la rodilla.

Tampoco tuvo suerte un peso pesado de la Albiceleste, el central del Tottenham Cuti Romero, que se lesionó hace dos semanas al chocar con su portero y tiene un problema en el ligamento cruzado de una rodilla.

Se retiró entre lágrimas en aquella derrota ante el Sunderland y comenzó la cuenta atrás para poder estar a disposición de su seleccionador, Lionel Scaloni.

“Cuti” Romero salió entre lágrimas ante Sunderland – Foto: AFP

Ekitiké y Gnabry, bajas de Francia y Alemania

El delantero Hugo Ekitiké, del Liverpool, que parecía haberse ganado un puesto de titular en la concurrida delantera de la selección francesa con vistosas actuaciones en la ventana de marzo, se rompió el tendón de Aquiles y estará de baja largos meses.

Hugo Ekitike se lesionó en los cuartos de final de Champions ante PSG – Foto: AFP

Kylian Mbappé, la estrella de Francia, preocupó el viernes al pedir el cambio durante el empate 1-1 de Real Madrid ante el Betis en la Liga española.

Su entrenador, Álvaro Arbeloa, habló de “molestias” y su club puntualizó poco después que había sido por “una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, descartando de entrada un percance más serio.

Mbappé no terminó el juego ante el Betis – Foto: AFP

Serge Gnabry, pieza importante del Bayern Múnich y de la selección alemana, tampoco estará en Norteamérica 2026 debido a un desgarro muscular en el aductor derecho.