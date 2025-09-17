Las familias de los privados de libertad ubicados en Máxima Seguridad de la cárcel de La Reforma realizarán hoy una manifestación pacífica desde el centro de San José hasta las instalaciones del Ministerio de Justicia y Paz.

Esto con la intención de denunciar supuestos tratos de violencia y maltrato contra los reos, así como manifestar su oposición al reglamento que restringe una serie de actividades a los reos que se encuentran en este centro penitenciario.

Katherine López, familiar de un privado de libertad, reclama que con estas restricciones los más afectados son los hijos de los reos.

“Se les ha quitado a los niños un derecho fundamental, poder ver y abrazar a sus padres, ya que es uno de los momentos de mayor alegría”, explicó.

Maureen Esquivel, portavoz de la agrupación Familia Penitenciaria Unidad, asegura que la comida que están recibiendo los reos no es la adecuada.

“Muchos han perdido demasiado peso y su salud se está deteriorando, la comida no es un lujo, es un derecho básico y necesario para vivir. Nos han quitado la posibilidad de las encomiendas y de las pulperías, es un doble castigo”, afirmó.

Daniela Porras, quien también tiene un familiar en La Reforma, considera que se están utilizando a los reclusos para temas políticos.

“Pasamos de carpas carcelarias a mega cárceles, con miles de restricciones que los castigan, no queremos que nuestros seres queridos sean utilizados como banderas políticas, sino condiciones dignas”, señaló.

La manifestación saldrá hoy a las 10:00 a.m. del Parque Central hacia el Ministerio de Justicia y Paz, para posteriormente dirigirse a la Asamblea Legislativa, según los manifestantes.