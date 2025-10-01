Liga Deportiva Alajuelense quedaba fuera de la Copa Centroamericana. Se iba con su Bicampeonato bajo el brazo, íbamos a tener otro monarca. Pero el León sacó sus garras. Gana 1 a 2 contra Motagua y celebra al 90’ + 1’. Los rojinegros pagaban todos sus pecados, la roja de Ronald Matarrita, los 4 jugadores que se fueran de fiesta y cometer un penal.

Sufrir y sufrir y sufrir…

Desde el pitazo inicial el juego se puso cuesta arriba para el cuadro rojinegro. Y es que en apenas 7 minutos los de casa ya habían llegado en tres ocasiones a la zona de zagueros de los leones.

Muy fácil entraban por toda la línea defensiva, pero sobre todo en la parte de la derecha tica, la izquierda del ataque catracho. No podía Fernando Piñar en su sector.

Los erizos estaban contra las cuerdas cuando Aarón Salazar le mete la mano al cuero y el árbitro central Julio César de Jesús Luna Guzmán decreta penal. Cobró el argentino Rodrigo Gómez al costado derecho del meta liguista, quien adivina el tiro, pero iba muy potente.

Llegó el táctico

Todo era gris para el equipo de Óscar Ramírez, hasta que apareció el táctico del fútbol…el gol. En jugada por la derecha armada por Anthony Hernández sirve la número 5 a Joel Campbell, quien dentro del área se vuelve loco y sin dejarla caer pega patadón a marco que besa las redes.

Con esa paridad el equipo de El Llano de Alajuela solamente esperada un gol para acceder a la siguiente ronda. Empezaba otro cotejo. Creció y mucho la Liga y se lucieron tanto Washington Ortega como Luis Ortíz en sus respectivos marcos.

El cuadro tico entró renovado. Ingresó Diego Campos, pero la actitud grupal fue de ir todos al ataque. Un juego dominado y completamente vertical con la intensión de herir al enemigo.

Los nacionales se movían sobre el filo de la navaja, ya que un gol los clasificaba y a la vez un gol los enterraba. Pero “Machillo” tenía una carta bajo la manga, mete a Tristán Demetrius, quien centra desde la derecha para que Campos volviera loca a toda la fanaticada, con gran jugada dentro del área.

“Machillo” siendo “Machillo”.