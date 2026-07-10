Leones ansiosos

Antes del inicio oficial de la temporada, en Liga Deportiva Alajuelense ya no ocultan las ganas de volver a competir. Tras varias semanas de intensos entrenamientos y partidos de preparación, el técnico Ismael Rescalvo aseguró que tanto el cuerpo técnico como los jugadores sienten que llegó el momento de demostrar en la cancha el trabajo realizado durante la pretemporada.

Los rojinegros abrirán el semestre este domingo, cuando disputen la Supercopa ante el Club Sport Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza, primer título oficial que estará en juego durante la campaña 2026-2027.

El estratega español destacó que el equipo aprovechó al máximo la preparación para llegar en óptimas condiciones al compromiso frente al campeón nacional. “Nos hemos preparado bien esta pretemporada para partir del domingo. Sabemos de la exigencia que vamos a enfrentar. Por eso nos hemos preparado a conciencia, con mucho trabajo, con criterio e intentando poder ir mostrando la identidad que buscamos como equipo”, expresó Rescalvo.

Rescalvo también se refirió al reto que representará enfrentar a Herediano, un rival al que calificó de fuerte y que obligará a los manudos a mostrar su mejor versión desde el primer minuto. “Sabemos que es un equipo fuerte y vamos a tener que hacer las cosas muy bien y, sobre todo, adaptarnos al partido para poder competir. Queremos ser un equipo valiente, atrevido, con personalidad, con intención y salir a ganar desde el minuto uno”, afirmó.