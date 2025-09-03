Las chicas del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense cayeron goleadas por marcador de 3-0 en su visita ante el Orlando Pride de Estados Unidos por la fecha 2 de la W Champions Cup.

El equipo que dirige Wílmer López comenzó muy bien el partido con un bloque defensivo que le permitió permanecer sin anotaciones recibidas en la primera parte. Ya en la segunda, intentaron jugar de tú a tú con las estadounidenses, pero les salió caro. Tres anotaciones sentenciaron el encuentro jugado en el Inter&Co Stadium.

Además de las norteamericanas, las leonas comparten grupo con el América y el Pachuca de México, además del Chorrillo de Panamá. La Liga descansará la siguiente jornada, para luego enfrentarse al Pachuca en condición de visitante. Recordemos que el equipo rojinegro sacó un empate en casa ante el América en la primera jornada, jugada en el Estadio Alejandro Morera Soto.