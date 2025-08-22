La Liga Deportiva Alajuelense escribió un capítulo inolvidable al sacar un valioso empate 0-0 ante el América de México en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo donde la garra rojinegra se impuso a la superioridad en posesión de las visitantes. El conjunto mexicano dominó las acciones con un 65% de control del balón, pero las manudas no se intimidaron y tuvieron las más claras para ganar. La oportunidad más cercana llegó en el complemento, cuando Alexandra Pinell quedó mano a mano y estuvo a centímetros de dar el golpe.

La gran heroína fue Noelia Bermúdez, quien firmó una actuación monumental: 8 remates, 8 atajadas, efectividad perfecta del 100% para sostener el arco en cero y mantener viva la ilusión rojinegra.

Con este resultado, las dirigidas por Wilmer López se colocan terceras del Grupo A de la Copa de Campeones Femenil, una zona que comparten con Pachuca (MEX), América (MEX), Orlando Pride (EE. UU.) y Chorrillo (Panamá). En esta fase, cada equipo disputa cuatro partidos (dos en casa y dos de visita) y solo los dos primeros lugares avanzan a la siguiente ronda, por lo que cada punto es determinante. El próximo reto será el 2 de setiembre ante el poderoso Orlando Pride, actuales campeonas de Estados Unidos, en el Inter&Co Stadium de Orlando.