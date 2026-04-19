León y monstruo empatan en los primeros 45’ minutos

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense empata 1-1 ante el Deportivo Saprissa al finalizar los primeros 45′ minutos del Clásico Nacional.

El encuentro inició de manera pareja para ambos equipos. Sin embargo, al minuto 28′, Kendall Waston abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Jefferson Brenes. Luego del gol morado, Alajuelense comenzó a presionar el arco defendido por Abraham Madriz en busca del empate.

Al minuto 41′, Ronaldo Cisneros igualó el marcador desde los once pasos, tras una falta de Jefferson Brenes sobre Joel Campbell. De esta manera, la primera parte finalizó con empate a un gol en el estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense salió al terreno de juego con: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez.

Mientras que Saprissa lo hizo con Abraham Madríz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra