León va por otro clásico

Alajuelense inicia las semifinales de la Copa Centroamericana y en ella se mide esta noche, en juego de ida, al Olimpia. Duelo de ticos ante catrachos, en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 8 de la noche.

El técnico Óscar Ramírez analiza el juego. Le pone más atención a la línea de volantes que a las torres en delantera de su rival. Habla de las virtudes del enemigo, pero se reserva revelar si recupera a los lesionados.

¿Qué virtudes tiene Olimpia?

Lo primero que tiene el Olimpia es la jerarquía y su historia, porque es uno de los grandes de Centroamérica. Por ende, es un clásico centroamericano. Ya eso habla por sí solo. De lo que es el equipo en sí, su entrenador ha logrado tener un equipo muy maduro. Tienen una edad importante de promedio, con jugadores de experiencia que ya saben lo que son estos torneos. Es un cuadro muy ordenado, muy táctico y con características individuales muy importantes. En balón parado tiene jugadores de buena estatura y por eso son un equipo muy peligroso. Tenemos que ver de qué manera hacemos valer la localía. Nos tocó ir a Honduras en desventaja y es un tema más de exigencia.

¿Cómo lidiar con las bajas?

Tengo la de Memo (Guillermo Villalobos), tengo la de (Rashir) Parkins y la de (Ronald) Matarrita. Ahí está el tema en la cabeza mía, ver cómo hago y con la confianza de que a los muchachos que les toque lo hagan de buena manera. De hecho, es algo de lo que hemos hablado, de que los que están atrás deben trabajar, porque se vienen estas situaciones y debemos estar alertas. Es una semana difícil, de clásicos y que debemos resolver bien.

¿Celso y Van der Putten estarán en convocatoria?

Nos queda esta sesión de hoy en la tarde y tomaremos las decisiones. Desgraciadamente en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y ha habido una recaída. Es una toma decisiones que es delicada, porque debemos estar convencidos de que ellos estén al 100%. Es que es una final, no es entrar así porque así. Hay un acondicionamiento que respetar y hablar y depende mucho del jugador. El mano a mano (conversar con los futbolistas) da para tomar una decisión y eso lo veremos.