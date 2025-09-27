Liga Deportiva Alajuelense no pasa del empate en casa y más bien se salva, pues Puntarenas por momentos ganaba en el Alejandro Morera.

Ante muy pocos feligreses que llegaron a La Catedral el cuadro rojinegro apareció con variantes en su formación. No estuvo el valioso volante y capitán Celso Borges Mora y los de El Llano tuvieron que remar sin uno de sus referentes. Además, sorprendieron en el 11 estelar Diego Campos y Joel Campbell, a quienes muchos pedían en el juego anterior contra Motagua, por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Fue precisamente Campbell uno de los primeros en asustar al meta Adonis Pineda. Y es que con un izquierdazo manda el cuero directo al palo más largo. En el rebote apareció Rashir Parkins pero no llega al destino final. Fernando Piñar también intentó romper la valla enemiga.

Los de la Perla del Pacífico fueron agresivos y sin ningún temor apostaron por inquietar a la zaga rojinegra, aunque no estaban finos en definición

Sobre los 27 minutos se escapa Campbell y es bajado con falta por Krisler Villalobos dentro del área. Penal indiscutible y Campbell toma el esférico. Al final lo cede al mexicano Ronaldo Cisneros. El azteca pega un potente patadón y los erizos se van a celebrar.

En la misma etapa inicial aparecería la respuesta de los chuchequeros, con cobro de tiro libre y balón que le queda a Andrey Mora. Desde fuera de los 16 metros con 50 centímetros da un fogonazo que le rompe el celofán a la casa de Ortega.

Café, pizarra y socar clavijas

Lo que tenían frío tomaron café mientras los profesores rayaban y rayaban la pizarra. Había que cambiar sí o sí ese marcador que nos dejaba un empate.

Pero el que cambiaría la historia sería el cuadro del P.F.C. cuando en un avance de Cole centra la número 5 y por desgracia de Aarón Salazar el balón va a dar contra su propio marco. El manudo había entrado de cambio aunque no ingresó conectado y puso a sufrir a la afición del león. Y es que justo la afición no soportaba estar perdiendo en casa y empezaron los silbidos.

Con el marcador en contra el equipo de su gente sacó fuerzas de flaqueza y decidió adelantar líneas para sacar el cotejo. Era más que una obligación. Los de rojo y negro majaron el acelerador y lograron el empate. Corría el minuto 77 cuando Creichel Pérez conecta el balón con su pierna izquierda. La de gajos se levanta y se termina colando en el ángulo superior izquierdo de la casita naranja.

El juego se cargó de polémica al anotar la Liga pero por medio del VAR le quitan el tanto de la victoria. Fue golazo desde fuera del área de Alejandro Bran. La empalmó antes de que cayera pero desde la sala VAR le dijeron que no.

Los manudos salen silbados y con reproches desde la grada por el mal desempeño.