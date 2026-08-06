León tendrá plantel casi completo

Liga Deportiva Alajuelense regresó ayer al país tras imponerse 3-1 al Diriangén de Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, resultado que le permitió mantener el paso perfecto en la Copa Centroamericana.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el gerente deportivo Carlos Vela confirmó que el plantel se fortalecerá en los próximos días con el regreso de varios seleccionados nacionales.

Vela explicó que el equipo recuperará a cuatro jugadores que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de tres integrantes de la Selección Sub-20 que recientemente consiguieron la clasificación al Mundial de la categoría.

“El plantel hoy se verá reforzado con cuatro jugadores que vienen de los Juegos Centroamericanos. La próxima semana regresan tres chicos que consiguieron el pase al Mundial Sub-20. Estamos hablando de siete jugadores más que se van a sumar a la dinámica del primer equipo. Estamos completos y confiamos en que todos van a aportar para alcanzar los objetivos”, afirmó.

Uno de los futbolistas que también habló fue el defensor Yeison Molina, quien se ha consolidado como titular junto a Alexis Gamboa.

El zaguero destacó que las rotaciones implementadas por Ismael Rescalvo han permitido mantener competitivo al grupo pese a la carga de partidos entre el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana.

“Desde el partido contra Escorpiones se venía manejando la rotación y para el juego de ayer también hubo bastantes cambios. En lo personal me he sentido muy bien al lado de Alexis. Ahora toca seguir trabajando y recuperarnos”, comentó.

El equipo rojinegro tendrá pocos días de descanso antes de volver a la competencia, en un semestre en el que deberá administrar las cargas físicas para mantenerse en la pelea por los primeros lugares tanto a nivel nacional como internacional.

Alajuelense se mantiene invicto en el arranque de la temporada y, desde la dirigencia, tienen claro que el objetivo es pelear por todos los títulos. Además de buscar el tetracampeonato de la Copa Centroamericana, el gran reto del club será volver a conquistar el campeonato nacional y alcanzar la ansiada estrella número 32.