León sufre en el último suspiro

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentó a Los Ángeles FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en donde el equipo manudo terminó cayendo en los últimos minutos del encuentro.

El encuentro comenzó de la mejor manera para Alajuelense, ya que al minuto 4 Santiago Van der Putten adelantó a los tricampeones centroamericanos tras aprovechar un balón suelto en el área, luego de una serie de rebotes frente al arco defendido por Hugo Lloris. Tras la anotación rojinegra, los manudos controlaron el balón durante gran parte del primer tiempo y se fueron al descanso con la ventaja mínima, tanto en el marcador como en la serie.

En la segunda mitad, al 51’, Nathan Ordaz igualó la serie tras un error defensivo de Alejandro Bran, con un potente remate ante el que nada pudo hacer Washington Ortega. El partido se mantuvo parejo hasta que, al 90+2’, David Martínez le dio la vuelta al marcador con un gran disparo de larga distancia, sentenciando la clasificación para el conjunto angelino.

De esta forma, Los Ángeles FC avanzó a la siguiente ronda del torneo, dejando en el camino a Alajuelense.

Alineaciones

Liga Deportiva Alajuelense: Washington Ortega, Celso Borges, Anthony Hernández, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Ronald Matarrita, Aaron Salazar, Santiago Van Der Putten, Fernando Piñar y Creichel Pérez. DT: Óscar Ramírez.

Los Ángeles FC: Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari y Denis Bouanga. DT: Marc Dos Santos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra