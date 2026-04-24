León se quiere aferrar al milagro

Alajuelense se niega a bajar los brazos y mantiene viva la esperanza de clasificación tras imponerse con autoridad 5-2 sobre Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto. Los rojinegros firmaron una actuación contundente, liderada por un inspirado Ronaldo Cisneros, que fue figura con un triplete en una noche clave para sus aspiraciones.

El conjunto manudo tomó ventaja temprano en el compromiso. Apenas al minuto 10, Anthony Hernández protagonizó una gran acción individual que terminó en un remate de Kenneth Vargas, bien contenido por el guardameta Adonis Pineda. Sin embargo, el rebote quedó servido para Cisneros, quien no perdonó y abrió el marcador de cabeza.

La presión liguista se mantuvo y al 32’, nuevamente tras un balón suelto en el área, Kenneth Vargas apareció para ampliar la ventaja y encaminar el partido. Puntarenas reaccionó poco después, al 36’, cuando Daniel Colindres envió un centro desde la izquierda que Doryan Rodríguez transformó en el descuento.

Antes del descanso, la Liga volvió a golpear. En tiempo de reposición (45+4’), Ronald Matarrita ejecutó un potente tiro libre que fue rechazado por Pineda, pero otra vez Cisneros estuvo atento para cazar el rebote y firmar el 3-1.

En la segunda mitad, el dominio rojinegro continuó. Al 55’, una recuperación de Isaac Badilla derivó en una asistencia de Alejandro Bran para Cisneros, quien selló su hat-trick y puso el 4-1 en el marcador. En esa misma acción, el propio Badilla salió lesionado, mientras que Krisler Villalobos fue expulsado, complicando aún más a los porteños.

Pese al golpe, Puntarenas intentó maquillar el resultado al 80’, cuando Farbod Samadian probó desde media distancia y un desvío descolocó al arquero Washington Ortega, decretando el 4-2.

Sin embargo, apareció un protagonista inesperado. Un gran centro de “Pikachu” Hernández encontró la cabeza de Ángel Zaldívar, quien definó al centro. Pineda nuevamente rechazó mal y el mexicano aprovechó el rebote para poner el 5-2 definitivo.

Con este triunfo, Alajuelense se aferra al milagro y llegará con opciones a la última jornada, donde necesitará un favor del descendido a la segunda división, Guadalupe FC, esperando un tropiezo de Cartaginés para sellar su clasificación.

Alajuelense saltó al campo con Washington Ortega, Fernando Piñar, Isaac Badilla, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Puntarenas FC alineó con Adonis Pineda, Wesly Decas, Kenner Gutiérrez, Farbod Samadian, Hiram Muñoz, José Gómez, Ulises Segura, Randy Taylor, Raheem Cole, Daniel Colindres y Doryan Rodríguez.