León saca oro en Los Ángeles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense empató 1-1 ante Los Ángles FC en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El partido fue dominado totalmente por el cuadro angelino. Sin embargo, los manudos fueron los que colocaron el primero de la noche, con un golazo fuera del área de Alejandro Bran.

🔴⚫️LA PRIMERA LLEGADA DE LA LIGA Y BRAN LA PRENDIÓ PARA UN GOLAZO DEL TRICAMPEÓN CENTROAMERICANO🔥🤩



¡ALAJUELENSE LO GANA EN LOS ANGELES!⚽️



▶️Todos los juegos de la 🏆Concacaf #ChampionsCup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Lqgh5C45xv — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 11, 2026

Ya en la segunda mitad, los locales se volcaron con todo al ataque, y tuvieron su recompensa. Una gran jugada grupal encontró al francés Denis Bouanga, quien descontó en el marcador.

LLEGÓ EL VERDUGO MANUDO🤯



BOUANGA PONE EL 1-1 DE LAFC Y HAY PARTIDO NUEVO EN LOS ANGELES⚫️🟡



▶️Todos los juegos de la 🏆Concacaf #ChampionsCup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5ysqivYGpF — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 11, 2026

Si hubo un responsable del empate manudo en suelo gringo fue Washington Ortega, quien se convirtió en figura y en el hombre más valioso del partido con innumerables atajadas.

La Liga supo aguantar a lo “Machillo” y consigue un punto de oro, ya que su gol vale doble para el encuentro de vuelta.

Los Ángeles FC alinearon con Lloris, Porteous, Palencia, Hollingshead, Tafari, Delgado, Tillman, Boudri, Choiniere, Bouanga y Son. D.T.: Marc Dos Santos.

Alajuelense puso en cancha a Ortega, Piñar, van der Putten, Gamboa, Matarrita, Pérez, Parkins, Salazar, Bran, Hernández y Cisneros. D.T. Óscar Ramírez.