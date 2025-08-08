Con un marcador de 1 a 2 Alajuelense saca la tarea ante Managua en el estadio nacional de Nicaragua.

El primer tanto rojinegro lo marca Diego Campos al 46’, pero empata el colombiano Carlos Hernández al 57’. El definitivo 1-2 es de Kenyel Michel al 79’ a pase de Creichel Pérez.

Alajuelense rescata tres puntos perdidos en el inicio del certamen del área ante Plaza Amador en El Llano de Alajuela.

La clave eriza fueron los cambios de Óscar Ramírez a los minutos 60 y 70. Ingresó a 5 hombres y se adueñó de las acciones.

Ahora la Liga recibe a Herediano este domingo a las 5 p.m. en el Morera Soto, por la jornada 3 del certamen Apertura.

Managua F.C. salió con Alyer López, Matías Steib, Marlon López, Steven Cáceres, Darwin Carrero, Kevin Serapio, Juan Barrera, Jeremy Cuarezma, Edwin Zepeda, José Martínez y Carlos Hernández. D.T.: Emilio Aburto.

Alajuelense puso en el verde a Washington Ortega, Isaac Badilla, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten, Kristopher Quesada, Diego Campos, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Jonathan Moya. D.T.: Óscar Ramírez.

Estadio: Nacional de Managua.

Goles: 0-1 Diego Campos (LDA) al 46’. 1-1 Carlos Hernández (MAN) al 57’. 1-2 Kenyel Michel (LDA) al 79’.

Motivo: Copa Centroamericana.