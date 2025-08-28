Liga Deportiva Alajuelense avanzó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, torneo en el cual es el actual bicampeón.

A pesar de clasificar a la siguiente ronda, el cuadro manudo sufrió ante el Antigua de Guatemala, en un juego donde prácticamente no generó peligro, pero la única que le quedó no desaprovechó y fueron contundentes. Se podría decir que ganó a lo “Machillo” .

Dos jugadas muy claras del rival, una en el primer tiempo y otra en el segundo, pusieron a sudar a los dirigidos por Óscar Ramírez. Los visitantes nunca renunciaron al ataque, ya que con un gol los guatemaltecos se metían a la siguiente ronda, pero las esperanzas se esfumaron cuando al minuto 83, una jugada de Kenyel Michel por el sector izquierdo buscó a John Paul Ruiz, quien centró a la cabeza de Anthony “Pikachu” Hernández para sentenciar el encuentro.

Anteriormente, la única jugada clara de los manudos se había dado al minuto 76, cuando Diego Campos quedó servido para definir, pero mandó el balón rozando el travesaño.

Con este resultado, los rojinegros quedaron como segundos en el Grupo A de la Copa Centroamericana con 7 puntos, detrás del Plaza Amador que ganó todos sus encuentros y sumó 12 puntos.

Ahora, los manudos se preparan para visitar el Estadio Ricardo Saprissa este próximo sábado, al ser las 8 p.m., en un duelo en el que, en caso de obtener la victoria, podrían recuperar confianza, pues llegaría a 3 partidos seguidos con victoria, además de agravar la crisis morada.