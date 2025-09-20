En un juego poco vistoso, Liga Deportiva Alajuelense pudo sumar un punto ante Guadalupe, al empatar 0 a 0 con el colero y se mantiene de momento en la cima del Torneo Apertura 2025. Llega a 17 puntos, pero muy cerca y con 15 unidades le siguen Cartaginés, Pérez Zeledón y el Municipal Liberia.

A los rojinegros se les dificultó jugar en una cancha sintética y con estas dimensiones como las del estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.

Guadalupe llegaba empatado en el ultimo lugar con Sporting, ambos con 6 puntos, pero al sumar una unidad ya se alejan de esa incómoda situación.

Los manudos apuestan a poner de titulares a algunos jugadores que no siempre son titulares, como Deylan Paz, John Paul Ruiz, Tristan Demetrius y Doryan Rodríguez. Y es que el martes se miden en el estadio Alejandro Morera Soto al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana.

Por los guadalupanos jugaron Rodinei Leal, Greivin Méndez, William Quirós, Leonel Peralta, Lautaro Ayala, Rene Miranda, Samir Taylor, Jhon Jairo Ruiz, Elian Morales, Kenneth Carvajal y Joao Maleck. D.T.: Fernando Palomeque.

Los erizos mandaron a la cancha a Washington Ortega, Deylan Paz, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Mitchel, Alejandro Bran, Tristan Demetrius y Doryan Rodríguez. D.T.: Óscar Ramírez.