León manudo ya tiene a la venta su nueva piel

Empezó el Torneo Apertura 2026 y Liga Deportiva Alajuelense estrenará indumentaria. El León tendrá nueva piel y la presentará este viernes a las 7 de la noche en las instalaciones del Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén, Heredia.

Para esta ocasión lanzó una invitación a sus aficionados para que adquieran en preventa el nuevo uniforme. Por medio de sus redes sociales indicaron “últimos días de preventa. ¿Ya aseguraste la nueva piel del León?”. A la nota le agregan el “Oye” tan tradicional de uno de los temas de los manudos. Con esto dan una seña de que al menos uno de los uniformes será retro y en homenaje a la Liga que se popularizó en 1987. De hecho, fue un tema del merenguero dominicano July Mateo, el Rasputín del Merengue.

Solo por mencionar algunos nombres en esa época estaba de portero Alejandro González, el defensor Luis Raquel Ledezma, los volantes Álvaro Solano y Juan Cayasso y el delantero Omar Cecilio Arroyo entre otros.

Los interesados pueden ingresar a la página tiendaliga.cr y ordenar las prendas. Ofrecen las 3 camisetas, casa, visitante y tercer uniforme a un precio de tasa cero a 6 o 12 meses.

De momento no ha trascendido el diseño, pero los manudos se han lucido con los uniformes anteriores. Hace poco tuvieron el verde para resaltar las riquezas naturales de la provincia, además de uno color crema con algunos diseños que hacen recordar a Alajuela.