Alajuelense entra en una semana de alto voltaje con un objetivo claro: el primer clásico nacional del semestre en Tibás ante Saprissa. Sin embargo, antes de medirse a su eterno rival, los rojinegros deberán resolver un desafío internacional frente al Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El duelo en Tibás se disputará con dos realidades distintas en la tabla. Saprissa llega con 10 puntos en cinco partidos, mientras que la Liga tiene 7 unidades, pero con un juego pendiente. Óscar Ramírez sabe que un triunfo en “la Cueva” no solo tendría valor emocional, sino que también catapultaría a los manudos en el campeonato nacional.

En el último antecedente en Tibás, los morados se impusieron con un claro 3-0. Para encontrar la última victoria rojinegra en ese escenario hay que remontarse a abril de 2021, cuando Alajuelense goleó 0-5 con doblete de Johan Venegas y anotaciones de Jurguens Montenegro, Alex López y Aarón Suárez.

Pero antes del clásico, la Liga deberá enfocarse en el Antigua, un rival que también pelea por avanzar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Para ese compromiso, Ramírez no contará con Aarón Salazar, por lesión, ni con Creichel Pérez, suspendido por acumulación de amarillas. La mesa está servida para los manudos. Primero tendrán la obligación de asegurar el boleto internacional y, de inmediato, la cita más esperada del fútbol costarricense. Sin embargo, la semana rojinegra no termina en el clásico. Tras visitar Tibás, la Liga deberá volver a la Catedral del Fútbol, en El Llano de Alajuela, para recibir al Cartaginés de su exentrenador Andrés Carevic para afrontar la jornada 5, la cual fue reprogramada.