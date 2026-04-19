La Liga Deportiva Alajuelense empató 1-1 ante el Deportivo Saprissa en el Clásico Nacional, en la jornada 16 del campeonato.

El encuentro inició de manera pareja para ambos equipos. Sin embargo, al minuto 28′, Kendall Waston abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Jefferson Brenes. Luego del gol morado, Alajuelense comenzó a presionar el arco defendido por Abraham Madriz en busca del empate.

Al minuto 41′, Ronaldo Cisneros igualó el marcador desde los once pasos, tras una falta de Jefferson Brenes sobre Joel Campbell. De esta manera, la primera parte finalizó con empate a un gol en el estadio Alejandro Morera Soto.

En la segunda mitad, el juego se mantuvo equilibrado, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Joel Campbell y Pablo Arboine debieron abandonar el terreno de juego por lesión, mientras que Guillermo Villalobos ya se había sumado a la lista de bajas antes del inicio del complemento.

Al minuto 86’, Abraham Madriz salvó a Saprissa tras un potente remate de Alejandro Bran, evitando el segundo tanto rojinegro. El compromiso tuvo nueve minutos de reposición, pero ninguno de los equipos logró concretar sus oportunidades, por lo que el Clásico Nacional finalizó empatado.

Alajuelense salió al terreno de juego con: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez.

Mientras que Saprissa lo hizo con Abraham Madríz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra