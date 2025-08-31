Si el Monstruo venía en crisis por quedar fuera de Copa Centroamericana el León tenía que darle el tiro de gracias a nivel del clásico, que cayó en la Fecha 6 del Torneo Apertura. Y así lo hizo Alajuelense al vencerlo por la mínima, en su propia cancha, ante su propia gente, para acrecentar la crisis deportiva y económica.

Arde “La Cueva”

Pita el central y nos topamos con un juego muy intenso y vertical. Ambas oncenas con disposición ofensiva y ganas de pisar el área enemiga. Con jugadas en balón de pie a pie, en corto o pases largos, pero ponían a sudar a los zagueros rivales.

El técnico Vladimir Quesada dejaba al argentino Mariano Torres en banca, junto a Óscar Duarte y David Guzmán que también entraron en convocatoria.

Los manudos tenían habilitado al delantero mexicano Ronaldo Cisneros, además de Joel Campbell y Creichel Pérez para posibles variantes.

La etapa inicial fue intensa, pero sin goles, no llegaba el invitado especial, pese a la actitud ofensiva de ambos técnicos.

Para la segunda etapa los de El Llano de Alajuela llegaron decididos a cambiar la historia y dominaron el cotejo. En jugada de ataque rojinegro recibe el cuero Lucumí y se lo da a Anthony Hernández dentro del área, para que “Pikachu” hiciera diabluras, le quebrara la cintura a Pablo Arboine y mandara a Esteban Alvarado a sacar la de gajos del fondo de su cabaña.

Se vinieron los cambios en Saprissa, ingresó Mariano Torres y ambos estrategas hicieron sus mejores movimientos estratégicos.

La más clara opción de los morados estuvo al 85’, con cabezazo de Kenay Myrie que rechazó de muy buena forma el portero Washington Ortega pero no pudieron cambiar la historia.

Con esta victoria los manudos son terceros y empatan en puntos con Saprissa que es segundo. Ambos tienen 10 unidades, pero los erizos tienen un juego menos.

Saprissa 0

Esteban Alvarado, Gerald Taylor (Kenay Myrie 77’), Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Gerson Torres (Deyver Vega 68’), Marvin Loría (Nicolas Delgadillo 68’), Gustavo Herrera (Mariano Torres 52’), Ariel Rodríguez (Orlando Sinclair 52’). D.T.: Vladimir Quesada.

Alajuelense 1

Washington Ortega, Fernando Piñar (Isaac Badilla 71’), Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Alejandro Bran (Joel Campbell 46’), Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins (Guillermo Villalobos 77’), Jeison Lucumí (Creichel Pérez 62’), Anthony Hernández (Ronaldo Cisneros 71’). D.T.: Óscar Ramírez.

Estadio: Ricardo Saprissa.

Goles: 0-1 Anthony Hernández (LDA) al 51’.

Motivo: Fecha 6 Torneo Apertura 2025.