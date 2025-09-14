Con goles de Guillermo Villalobos (22’) y Jeison Lucumí (72’) Liga Deportiva Alajuelense se impuso en La Catedral al Municipal Liberia.

El líder del torneo, el cuadro de la Ciudad Blanca siguió mostrando su buen fútbol, pero esta vez fue superado por el cuadro de Óscar Ramírez.

Con esta victoria y a falta de que se complete la jornada, los rojinegros llegan al tercer lugar y se ponen a un punto de los liberianos, pero con un juego menos. Empatan en 13 unidades con Pérez Zeledón.

Alajuelense puso en cancha a Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Creichel Pérez, Celso Borges, Kenyel Mitchel, Rashir Parkins, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros. D.T.: Óscar Ramírez.

Los liberianos fueron Antonny Monreal, Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chévez, Jossimar Pemberton, Barlon Sequeira, Waylon Francis, Randy Ramírez, Malcom Pilone, Keysher Fuller y Fernando Lesme. D.T.: José Saturnino Cardozo.