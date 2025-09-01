La última vez que la Liga Deportiva Alajuelense había salido del Ricardo Saprissa con los 3 puntos en la bolsa, se dio un 18 de abril del 2021, cuando el equipo de ese entonces, comandado por Andrés Carevic, goleó 0-5 a los morados.

Pasaron más de 4 años, es decir, 13 clásicos, para volver a ver a los manudos triunfar en la casa de su archirrival. Ahora, tras romper esa racha, el cuadro rojinegro aspira a más, y consideran este triunfo como un impulso para pelear por el campeonato. “Hay cosas que hay que ir sacando para poder optar por la opción de un campeonato, y hoy ya es una. Esos cuatro años y algo que teníamos encima, pues esas rachas son difíciles, y sólo se rompen así, con partidos como el de hoy.

Es para ir buscando esa parte de compromiso de saber jugar estos partidos. Gracias a que el grupo se comportó muy bien, rompimos esa racha ”, expresó Óscar Ramírez, DT de Alajuelense, en conferencia de prensa tras la victoria.

Una de las figuras más destacadas del cuadro manudo está en la portería. Washington Ortega jugó su tercer clásico en el Estadio Ricardo Saprissa, donde por ahora, permanece invicto con dos empates y una victoria. “Este triunfo es para la gente, que creo que se lo merece y viene de años duros. Es muy pronto decir si estamos para ser campeones, van 5 fechas. Es muy importante en lo anímico, porque hacía mucho tiempo que no se ganaba, pero para el campeonato falta, sobre todo porque lo más importante son los últimos partidos”, dijo el arquero rojinegro.

“Clásico es Clásico, pero obviamente es más difícil ganarlo aquí. La alegría es del grupo es por tanto tiempo de no ganar aquí, es normal estar contento y que lo festejemos”, mencionó el defensor Alexis Gamboa.

Alajuelense tendrá semana larga para preparar su siguiente partido, que será el próximo sábado en del Valle del General, cuando visite al Pérez Zeledón y jugará sin sus 4 seleccionados.