León busca ganar en Nicaragua ante viejo conocido

Alajuelense afronta esta noche, a las 8:00 p.m., su segundo compromiso en la Copa Centroamericana cuando visite al Diriangén de Nicaragua, con la misión de mantener el paso perfecto y seguir firme en la defensa del título.

Los rojinegros llegan con confianza luego de vencer 1-0 al Xelajú de Guatemala en la jornada inaugural, resultado que les permitió comenzar con el pie derecho el camino hacia un histórico tetracampeonato.

El técnico Ismael Rescalvo aseguró que el objetivo de alcanzar una cuarta corona consecutiva representa una motivación adicional para el grupo, aunque insistió en que el equipo debe construir ese camino partido a partido.

“Es una motivación más buscar ese tetracampeonato y nos exigimos para eso, para poder llegar a la oportunidad de jugar una nueva final, pero para eso hay un proceso y un camino que tenemos que construir. Estamos en ese camino”, comentó el estratega.

El español también advirtió que el vigente campeón de Nicaragua será un rival complicado, especialmente por las condiciones del terreno de juego y el ambiente que encontrará su equipo.

“Tenemos que adaptarnos rápido a la cancha y al entorno. Debemos ser protagonistas, jugar un partido inteligente y ser valientes para buscar la victoria”, agregó. En la acera de enfrente, el técnico del Diriangén, Alexander Vargas, reveló en exclusiva con Acción 360 que su cuerpo técnico ha estudiado detalladamente al conjunto manudo y reconoció la jerarquía del actual campeón centroamericano. “Es un gran equipo, el campeón. Lo respeto muchísimo y conocemos a sus jugadores. Hemos visto varios partidos y existe un análisis que venimos realizando desde hace tiempo”, afirmó.

Vargas también señaló que cuando ingresa Celso Borges, cambia el funcionamiento de Alajuelense, aunque dejó claro que su principal atención está en el comportamiento colectivo del equipo dirigido por Rescalvo. “Es un jugador que lo conozco muy bien, pero bueno, hay un comportamiento grupal que es importante, no tanto por el jugador, ya eso también lo iremos viendo por los jugadores, de esos movimientos individuales que ellos tienen”, dijo Vargas.