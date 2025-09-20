Alajuelense cerró una primera vuelta de ensueño en el campeonato nacional. Con un partido pendiente, los manudos lideran la tabla con 16 puntos tras cinco victorias, un empate y dos derrotas. Hoy buscarán mantener la cima en la décima jornada cuando visiten a Guadalupe, club motivado tras empatar 2-2 ante Liberia y rozar el triunfo. La única caída rojinegra fuera de casa sucedió ante Pérez Zeledón en la fecha 7.

Para la segunda vuelta del torneo y el cierre del mercado de fichajes, la institución anunció dos movimientos clave. El primero fue la compra definitiva del volante Alejandro Bran al Minnesota United de la MLS, asegurando su vínculo hasta diciembre de 2027. A finales de julio, el propio jugador ya había adelantado que las negociaciones estaban avanzadas. “Estoy enfocado en jugar bien y entrenarme; me toca trabajar extra para que la afición esté contenta y darle los resultados que se merece”, afirmó entonces.

En este torneo Bran ha sido titular en cuatro de los ocho partidos disputados, aunque en los últimos dos, ante Liberia y San Carlos, ingresó de cambio con 16 y 31 minutos respectivamente.

El segundo movimiento apunta al futuro. Giankarlo Romulus, joven de 19 años proveniente de Liberia, se sumó como agente libre a la categoría Sub-21 manuda. El cuadro de la Ciudad Blanca pretendía retenerlo para el primer equipo, pero el jugador optó por incorporarse al proyecto en Turrúcares.

Con estas incorporaciones, Alajuelense cerró su mercado con el objetivo de blindar su liderato y encaminarse hacia la tan ansiada copa 31 del fútbol nacional.