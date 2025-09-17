Alajuelense confirma su buen momento al vencer 2-0 a San Carlos, en el primer partido entre Óscar Ramírez y Walter Centeno, cotejo que se llevó el ‘Machillo’

El primer gol cayó a los 14 minutos, cuando un mal rechace de la zaga norteña fue aprovechado por Creichel Pérez para abrir el marcador. Los errores siguieron marcando al equipo de Paté, ya que el segundo gol manudo salió de un tiro de esquina, que no fue calculado por Alexandre Lezcano, mientras que Christian Martínez perdió la marca del “Pikachu” Hernández para que sólo empujara el balón.

Para terminarse de ahogar con su propia soga, el equipo sancarleño quedó con 10 jugadores por un majonazo de Keiner Córdoba.

En el segundo tiempo, los leones bajaron el pie del acelerador y no anotaron más goles, mientras que los norteños no tuvieron ni siquiera opciones reales de peligro. Con este resultado, la Liga amanece líder del campeonato con 16 puntos en 8 partidos, a la espera del juego de Cartaginés.