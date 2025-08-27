El técnico de Liga Deportiva Alajuelense Óscar Ramírez tiene clara la fórmula para vencer a Antigua: presión, juego ‘combinativo’ y máxima atención en el balón parado. La Liga se juega un duelo clave, por Copa Centroamericana, donde la efectividad será la gran deuda por saldar.

Ramírez analizó a fondo al rival, dejando claro que no será un partido sencillo. “Es un equipo interesante, presionante, con buen manejo de medio campo. Sus extremos tienen un buen uno contra uno y su delantero argentino (Francisco Apaolaza) es fuerte, hay que tenerle cuidado. El balón parado es uno de sus puntos fuertes”, señaló el técnico.

Sobre lo que espera de su propio equipo, el estratega adelantó que se mantendrá la idea futbolística mostrada recientemente ante Herediano y Alianza.

“Queremos un juego ‘combinativo’, intentando crear situaciones difíciles al rival. Estamos afinando centros y llegadas, pero el equipo ya está entendiendo la intención y la forma en que debemos hacerlo”, comentó.

La efectividad sigue siendo un tema pendiente para los rojinegros. “Hemos crecido en la parte defensiva y en la circulación del balón, pero debemos ser más efectivos. Hay momentos en que llegamos al área y renunciamos al uno contra uno o al centro y jugamos hacia atrás. Tenemos que cambiar eso”, reconoció el Machillo, quien no esconde su preocupación por la falta de marcadores amplios en los últimos juegos.

Sobre la incorporación de Kenyel Michel, Ramírez admitió que fue un movimiento inesperado. “Fue una urgencia que se dio muy rápido.

Tuvimos que modificar la alineación ante Alianza, pero él seguirá siendo parte importante de la planilla hasta diciembre”, finalizó.

Alajuelense quiere mantener su protagonismo internacional, pero para hacerlo deberá superar a un Antigua y buscar la clasificación al certamen donde son bicampeonas.