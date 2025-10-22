Lento trámite: caso Aldesa envejece junto a sus imputados

El proceso judicial por la presunta estafa millonaria del Grupo Aldesa, que dejó pérdidas por más de $300 millones a más de 500 inversionistas, continúa empantanado.

A casi siete años de iniciadas las investigaciones, el expediente 19-000157-1220-PE, tramitado en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, sigue sin fecha para audiencia preliminar, mientras todos los imputados superan los 60 años y el tiempo corre.

La diligencia preliminar, que estaba programada del 3 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, fue nuevamente suspendida tras choques de agenda entre defensores públicos y abogados privados.

Se trata del tercer aplazamiento consecutivo, lo que provocó una fuerte reacción entre las víctimas y sus representantes.

Afectados tienen 7 años esperando justicia.

En un recurso de revocatoria, la presidenta de la sociedad querellante Jiménez Fernández y Asociados S.A. (Jifesa), Flora Fernández Amón, denunció que la suspensión “genera una dilación injustificada en la causa por estafa masiva de mayor magnitud en la historia del país”.

“Si esto sigue postergándose, pronto los imputados serán ancianos, desmemoriados, enfermos e incapaces, y quedarán todos libres. Mientras los afectados viven en la miseria, ellos disfrutan de una plácida vejez”, reclamó Fernández.

La afectada pidió al tribunal mantener el señalamiento original y buscar soluciones menos lesivas, como el reemplazo de defensores o la separación de causas, tal como ocurrió en el caso La Trocha, donde se priorizó el derecho de las víctimas a una justicia pronta y cumplida.

Entre los imputados figuran Javier y Óscar Chaves Bolaños, Luis Mesalles Jorba, Mario Montealegre Saborío, Eduardo Ulibarri Bilbao, Carlos Oreamuno Morera, Lanzo Luconi Bustamante y Diego Artiñano Ferris, todos mayores de 60 años.

La preocupación de las víctimas es que, si el proceso continúa sin avances, los acusados lleguen a juicio como adultos mayores con eventuales problemas de salud, lo que podría abrir la puerta a sobreseimientos por incapacidad o prescripción penal.

El fiscal general Carlo Díaz calificó de “muy lamentable” la decisión judicial, al recordar que el caso implicó una gran inversión de recursos por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos.

“Es un caso bastante voluminoso, en el que se dedicaron varios fiscales a su tramitación. La acusación fue presentada hace ya bastante tiempo, estábamos preparados para la audiencia preliminar y el juzgado la suspendió”, indicó Díaz.

El jerarca agregó que la falta de reprogramación inmediata pone en riesgo la continuidad del proceso y retrasa la posibilidad de que el caso llegue a juicio.

“No tengo noticia de que se haya fijado una nueva fecha, y sabemos que, por las agendas de los abogados, no será pronto. Existe el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo una vez que todo esté listo para la audiencia”, advirtió.

Por su parte el Poder Judicial aclaró que la suspensión fue producto de causas ajenas al juzgado, principalmente por la imposibilidad de conciliar las agendas de las partes intervinientes.

“A partir de ese momento el Juzgado Penal de Hacienda ha efectuado diversos señalamientos que no se han podido materializar por razones ajenas al despacho, principalmente por la dificultad de conciliar los espacios en la agenda de las partes”, indicó la institución.

La afectada califican la situación como una “charlatanería judicial”, al considerar que las autoridades sabían que el caso estaba por iniciar y, aun así, no evitaron el conflicto de agendas.

Según la querellante, el proceso ya suma siete años sin avanzar, los imputados envejecen y muchos denunciantes han muerto sin recuperar su dinero ni obtener justicia.