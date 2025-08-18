Las terminales aéreas del país permiten el ingreso y salida de miles de turistas y potencian uno de los sectores productivos más importantes de Costa Rica; sin embargo, la lentitud para implementar mejoras y ampliaciones podría poner en riesgo esta actividad.

Así lo señala un análisis del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en el que se advierte que el Plan Nacional Aeroportuario, encargado de proyectar la llegada de visitantes en las próximas décadas, no contempla el ritmo de crecimiento que ya registra el país.

“Se habla de esperar al 2036, cuando venza el contrato de gestión interesada, para en ese momento negociar una nueva concesión que incluya Orotina. Pero esto resultaría muy tarde: no solo el Aeropuerto Juan Santamaría perdería su capacidad operacional, sino que también el país perdería competitividad”, indica el documento.

El informe también advierte que el Aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, debe iniciar pronto sus ampliaciones en terminal y campo aéreo, antes de llegar a la saturación. Según el ingeniero Luis Llach, expresidente del CFIA y exministro de Obras Públicas y Transportes, ambos aeropuertos requieren ampliaciones de pistas y de edificios para recibir a turistas y nacionales.

Riesgos para el turismo

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) pidió a las autoridades considerar las afectaciones de la saturación, que podría restar competitividad al país.

“Los aeropuertos son infraestructura estratégica para el turismo, ya que constituyen la principal vía de ingreso de visitantes internacionales. Contar con terminales de primer nivel no solo garantiza una experiencia de calidad, reduciendo tiempos de espera y brindando comodidad, sino que también proyecta una imagen positiva de Costa Rica como destino”, afirmó Shirley Calvo, directora ejecutiva de la cámara.

Calvo subrayó además la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a estas mejoras, crítica también señalada por el CFIA, que sugirió evaluar una mayor concesión de funciones para reducir la dependencia de la inversión estatal.

“No se debe escatimar la asignación del presupuesto necesario para atender la demanda creciente con obras bien planificadas y ejecutadas oportunamente, incluyendo los recursos para la contratación, formación y capacitación del equipo técnico”, señaló Calvo.

Orotina como solución

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) respondió que en los planes a largo plazo figuran la expansión de ambas terminales y la construcción de un nuevo aeródromo en Orotina, para descongestionar el flujo de visitantes.

“De acuerdo con el Plan de Desarrollo Aeroportuario, el Juan Santamaría tiene proyectada una vida útil hasta el año 2050, momento en el cual se contempla la entrada en operación de un nuevo aeropuerto internacional”, indicó la DGAC. Las proyecciones establecen que para 2042 la terminal de Alajuela recibirá cerca de 10,4 millones de pasajeros, mientras que las obras en Orotina entrarían en funcionamiento hasta 2050.

“El Consejo Técnico de Aviación Civil también se encuentra desarrollando el nuevo Plan Maestro para el Daniel Oduber, con el objetivo de identificar las necesidades de infraestructura y trazar una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo”, agregó la DGAC, que espera tener listo el documento en 2026.

Por su parte, la empresa Aeris, encargada del Juan Santamaría, informó que ha realizado una inversión de $390 millones en la ampliación de la terminal, parqueos de automóviles y aeronaves, además de la modernización del sistema de manejo de equipaje.