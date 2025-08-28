La legislación desactualizada representa uno de los principales retos que enfrenta el Poder Judicial para atender los ciberdelitos, ya que no se ajusta a la realidad actual de Costa Rica.

Así lo afirmó Melissa Quirós, fiscal coordinadora de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, en una entrevista con Diario Extra.

“Existe un reto y una necesidad urgente de actualizar la legislación, para que los tipos penales se modernicen conforme a las nuevas tendencias de los últimos años. Muchos de estos tipos penales no se ajustan a la realidad, lo que nos impide perseguir ciertas conductas delictivas”, explicó.

Según la experta, la normativa ha quedado rezagada frente al avance de las nuevas tecnologías, lo que limita la capacidad de acción de las autoridades.

“Algunas de las nuevas modalidades delictivas no encajan dentro de los tipos penales vigentes”, advirtió.

Erick Lewis, jefe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), coincidió en que esta situación también afecta la atención de denuncias relacionadas con criptoactivos.

“Consideramos que el tema legislativo debe empezar a abordarse para adaptarlo a la realidad actual”, expresó.

Además, señaló que el avance de la Inteligencia Artificial (IA) representa otro desafío vinculado a esta problemática: “La IA será un tema que tratar; constituirá un reto no solo técnico, sino también legal”.